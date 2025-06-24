Kollectiv 价格 (KOL)
今天 Kollectiv (KOL) 的实时价格为 0,00156794 USD。目前其市值为 $ 0,00 USD。KOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kollectiv 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4,02 USD
- Kollectiv 当天价格变化为 +6,95%
- 其循环供应量为 0,00 USD
在获取 MEXC 上从 KOL兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 KOL 价格信息的首选平台。
今天内，Kollectiv 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0,00010183。
在过去30天内，Kollectiv 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,0008408418。
在过去60天内，Kollectiv 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,0009849124。
在过去90天内，Kollectiv 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,007292049543691035。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0,00010183
|+6,95%
|30天
|$ -0,0008408418
|-53,62%
|60天
|$ -0,0009849124
|-62,81%
|90天
|$ -0,007292049543691035
|-82,30%
Kollectiv 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+6,95%
-18,07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
了解 Kollectiv（KOL）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 KOL 代币的完整经济学！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 KOL 兑换 VND
₫41,2603411
|1 KOL 兑换 AUD
A$0,0023989482
|1 KOL 兑换 GBP
￡0,0011445962
|1 KOL 兑换 EUR
€0,0013484284
|1 KOL 兑换 USD
$0,00156794
|1 KOL 兑换 MYR
RM0,0066480656
|1 KOL 兑换 TRY
₺0,0621374622
|1 KOL 兑换 JPY
¥0,2274610558
|1 KOL 兑换 RUB
₽0,123318481
|1 KOL 兑换 INR
₹0,134921237
|1 KOL 兑换 IDR
Rp25,7039303136
|1 KOL 兑换 KRW
₩2,1332450876
|1 KOL 兑换 PHP
₱0,0892471448
|1 KOL 兑换 EGP
￡E.0,078475397
|1 KOL 兑换 BRL
R$0,0086079906
|1 KOL 兑换 CAD
C$0,0021480778
|1 KOL 兑换 BDT
৳0,191602268
|1 KOL 兑换 NGN
₦2,4309028172
|1 KOL 兑换 UAH
₴0,0656496478
|1 KOL 兑换 VES
Bs0,16149782
|1 KOL 兑换 PKR
Rs0,444667784
|1 KOL 兑换 KZT
₸0,8183392448
|1 KOL 兑换 THB
฿0,0511775616
|1 KOL 兑换 TWD
NT$0,0462699094
|1 KOL 兑换 AED
د.إ0,0057543398
|1 KOL 兑换 CHF
Fr0,0012700314
|1 KOL 兑换 HKD
HK$0,0122926496
|1 KOL 兑换 MAD
.د.م0,014189857
|1 KOL 兑换 MXN
$0,0298222188