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Kollectiv 价格 (KOL)

USD

Kollectiv (KOL) 实时价格图表

$0,00156794
$0,00156794$0,00156794
+6,90%(1D)

今天 Kollectiv (KOL) 的价格

今天 Kollectiv (KOL) 的实时价格为 0,00156794 USD。目前其市值为 $ 0,00 USD。KOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kollectiv 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4,02 USD
- Kollectiv 当天价格变化为 +6,95%
- 其循环供应量为 0,00 USD

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Kollectiv (KOL) 价格表现 USD

今天内，Kollectiv 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0,00010183
在过去30天内，Kollectiv 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,0008408418
在过去60天内，Kollectiv 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,0009849124
在过去90天内，Kollectiv 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,007292049543691035

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0,00010183+6,95%
30天$ -0,0008408418-53,62%
60天$ -0,0009849124-62,81%
90天$ -0,007292049543691035-82,30%

Kollectiv (KOL) 价格分析

Kollectiv 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0,00143972
$ 0,00143972$ 0,00143972

$ 0,00160811
$ 0,00160811$ 0,00160811

$ 0,062359
$ 0,062359$ 0,062359

--

+6,95%

-18,07%

Kollectiv (KOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 4,02
$ 4,02$ 4,02

0,00
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什么是Kollectiv (KOL)

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Kollectiv (KOL) 资源

官网

Kollectiv（KOL）代币经济

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大家还在问：关于 Kollectiv (KOL) 的其他问题

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KOL 兑换为当地货币

1 KOL 兑换 VND
41,2603411
1 KOL 兑换 AUD
A$0,0023989482
1 KOL 兑换 GBP
0,0011445962
1 KOL 兑换 EUR
0,0013484284
1 KOL 兑换 USD
$0,00156794
1 KOL 兑换 MYR
RM0,0066480656
1 KOL 兑换 TRY
0,0621374622
1 KOL 兑换 JPY
¥0,2274610558
1 KOL 兑换 RUB
0,123318481
1 KOL 兑换 INR
0,134921237
1 KOL 兑换 IDR
Rp25,7039303136
1 KOL 兑换 KRW
2,1332450876
1 KOL 兑换 PHP
0,0892471448
1 KOL 兑换 EGP
￡E.0,078475397
1 KOL 兑换 BRL
R$0,0086079906
1 KOL 兑换 CAD
C$0,0021480778
1 KOL 兑换 BDT
0,191602268
1 KOL 兑换 NGN
2,4309028172
1 KOL 兑换 UAH
0,0656496478
1 KOL 兑换 VES
Bs0,16149782
1 KOL 兑换 PKR
Rs0,444667784
1 KOL 兑换 KZT
0,8183392448
1 KOL 兑换 THB
฿0,0511775616
1 KOL 兑换 TWD
NT$0,0462699094
1 KOL 兑换 AED
د.إ0,0057543398
1 KOL 兑换 CHF
Fr0,0012700314
1 KOL 兑换 HKD
HK$0,0122926496
1 KOL 兑换 MAD
.د.م0,014189857
1 KOL 兑换 MXN
$0,0298222188