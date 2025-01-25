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Kolibri USD 价格 (KUSD)

USD

Kolibri USD (KUSD) 实时价格图表

$0.862376
$0.862376$0.862376
-3.00%(1D)

今天 Kolibri USD (KUSD) 的价格

今天 Kolibri USD (KUSD) 的实时价格为 0.862376 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kolibri USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.73 USD
- Kolibri USD 当天价格变化为 -3.04%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Kolibri USD (KUSD) 价格表现 USD

今天内，Kolibri USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0270417992615215
在过去30天内，Kolibri USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1352380630
在过去60天内，Kolibri USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1756937597
在过去90天内，Kolibri USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1229427402812725

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0270417992615215-3.04%
30天$ -0.1352380630-15.68%
60天$ -0.1756937597-20.37%
90天$ -0.1229427402812725-12.47%

Kolibri USD (KUSD) 价格分析

Kolibri USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.836758
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$ 0.8972
$ 0.8972$ 0.8972

$ 1.48
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-3.04%

-7.88%

Kolibri USD (KUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 13.73
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0.00
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什么是Kolibri USD (KUSD)

Kolibri USD is an algorithmic stablecoin pegged to the US dollar.

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Kolibri USD (KUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 Kolibri USD (KUSD) 的其他问题

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KUSD 兑换为当地货币

1 KUSD 兑换 AUD
A$1.36255408
1 KUSD 兑换 GBP
0.6899008
1 KUSD 兑换 EUR
0.8192572
1 KUSD 兑换 USD
$0.862376
1 KUSD 兑换 MYR
RM3.76858312
1 KUSD 兑换 TRY
30.73508064
1 KUSD 兑换 JPY
¥134.55652728
1 KUSD 兑换 RUB
84.26275896
1 KUSD 兑换 INR
74.31956368
1 KUSD 兑换 IDR
Rp13,909.28837528
1 KUSD 兑换 PHP
50.233402
1 KUSD 兑换 EGP
￡E.43.36026528
1 KUSD 兑换 BRL
R$5.09664216
1 KUSD 兑换 CAD
C$1.23319768
1 KUSD 兑换 BDT
104.96840672
1 KUSD 兑换 NGN
1,343.26272888
1 KUSD 兑换 UAH
36.15080192
1 KUSD 兑换 VES
Bs48.293056
1 KUSD 兑换 PKR
Rs239.87850816
1 KUSD 兑换 KZT
445.90013456
1 KUSD 兑换 THB
฿28.94133856
1 KUSD 兑换 TWD
NT$28.23419024
1 KUSD 兑换 CHF
Fr0.7761384
1 KUSD 兑换 HKD
HK$6.70928528
1 KUSD 兑换 MAD
.د.م8.58926496