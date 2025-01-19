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KOHENOOR 价格 (KEN)

USD

KOHENOOR (KEN) 实时价格图表

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$0.03997651$0.03997651
-0.10%(1D)

今天 KOHENOOR (KEN) 的价格

今天 KOHENOOR (KEN) 的实时价格为 0.03997651 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KEN 兑换 USD 的价格为实时更新。
KOHENOOR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.04 USD
- KOHENOOR 当天价格变化为 -0.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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KOHENOOR (KEN) 价格表现 USD

今天内，KOHENOOR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，KOHENOOR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0403102698
在过去60天内，KOHENOOR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0661391289
在过去90天内，KOHENOOR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.11%
30天$ +0.0403102698+100.83%
60天$ +0.0661391289+165.44%
90天$ 0--

KOHENOOR (KEN) 价格分析

KOHENOOR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03991126
$ 0.03991126$ 0.03991126

$ 0.04008419
$ 0.04008419$ 0.04008419

$ 2.5
$ 2.5$ 2.5

--

-0.11%

+102.10%

KOHENOOR (KEN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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0.00
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什么是KOHENOOR (KEN)

KOHENOOR is a research and development project in the industry of IT and Financial management systems. The project is launched by Knowledge Gateway Schools, a renowned organisation for business and IT education. The project aims to bridge the centralized financial model with DeFI, providing seamless operations.

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KOHENOOR (KEN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 KOHENOOR (KEN) 的其他问题

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KEN 兑换为当地货币

1 KEN 兑换 AUD
A$0.0643621811
1 KEN 兑换 GBP
0.0327807382
1 KEN 兑换 EUR
0.0387772147
1 KEN 兑换 USD
$0.03997651
1 KEN 兑换 MYR
RM0.179894295
1 KEN 兑换 TRY
1.4163677493
1 KEN 兑换 JPY
¥6.2471292177
1 KEN 兑换 RUB
4.0971925099
1 KEN 兑换 INR
3.4611662358
1 KEN 兑换 IDR
Rp655.3525180944
1 KEN 兑换 PHP
2.3406246605
1 KEN 兑换 EGP
￡E.2.014816104
1 KEN 兑换 BRL
R$0.243856711
1 KEN 兑换 CAD
C$0.0575661744
1 KEN 兑换 BDT
4.857145965
1 KEN 兑换 NGN
62.2686112713
1 KEN 兑换 UAH
1.6834108361
1 KEN 兑换 VES
Bs2.15873154
1 KEN 兑换 PKR
Rs11.1446514578
1 KEN 兑换 KZT
21.2187319778
1 KEN 兑换 THB
฿1.3747921789
1 KEN 兑换 TWD
NT$1.3148274139
1 KEN 兑换 CHF
Fr0.0363786241
1 KEN 兑换 HKD
HK$0.3110172478
1 KEN 兑换 MAD
.د.م0.4013641604