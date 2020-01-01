KOBAN（KOBAN）代币经济学
KOBAN（KOBAN）信息
What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games.
KOBAN（KOBAN）代币经济学和价格数据分析
快速了解 KOBAN（KOBAN）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。
KOBAN（KOBAN）代币经济模型：关键指标与应用场景
了解 KOBAN（KOBAN）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。
关键代币经济指标及其计算方式：
总供应量（Total Supply）：
已创建或将要创建的 KOBAN 代币的最大数量。
流通供应量（Circulating Supply）：
当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。
最大供应量（Max Supply）：
KOBAN 代币可能存在的总数量上限。
完全稀释估值（FDV）：
当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。
通胀率（Inflation Rate）：
反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。
为什么这些代币经济指标对交易者很重要？
流通供应量高 = 流动性强。
最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。
代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。
FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。
现在您已经了解了 KOBAN 代币经济模型的功能，赶快查看 KOBAN 代币的实时价格吧！
KOBAN 价格预测
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免责声明
代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。