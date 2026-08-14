KOALA AI 今日价格

KOALA AI (KOKO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.65%。当前 KOKO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KOKO。

KOALA AI 目前市值在 $ 99,908 排名第 #-，流通供应量为 9.43T KOKO。过去 24 小时内，KOKO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KOKO 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 +3.17%。过去一天，总交易量达到 --。

KOALA AI（KOKO）市场信息

市值 $ 99.91K$ 99.91K $ 99.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 99.91K$ 99.91K $ 99.91K 流通量 9.43T 9.43T 9.43T 总供应量 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0

KOALA AI 的当前市值为 $ 99.91K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KOKO 的流通量为 9.43T，总供应量是 9955598183529.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 99.91K。