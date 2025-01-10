KOAK 价格 (KOAK)
今天 KOAK (KOAK) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 101.74K USD。KOAK 兑换 USD 的价格为实时更新。
KOAK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.43K USD
- KOAK 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 4.00B USD
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今天内，KOAK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，KOAK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，KOAK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，KOAK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
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KOAK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
KOAK is the first fair-launched duck on the KRC20 Ecosystem, aiming to build a strong family like community along side creating multiple charity partnerships to create a real world use! KOAK is inspired by the world famous "the duck song" which went viral many years ago...After all the fame, KOAK is back to take his community back to the top...THE MOON! With the theme being "KOAK's Bar" we use this as a way for community members feeling like KOAK is a safe space for them!
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