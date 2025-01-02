KNOX Dollar 价格 (KNOX)
今天 KNOX Dollar (KNOX) 的实时价格为 1.05 USD。目前其市值为 $ 313.64K USD。KNOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
KNOX Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.02K USD
- KNOX Dollar 当天价格变化为 +0.60%
- 其循环供应量为 298.69K USD
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今天内，KNOX Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00630376。
在过去30天内，KNOX Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0038436300。
在过去60天内，KNOX Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0138279750。
在过去90天内，KNOX Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0263945669444616。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00630376
|+0.60%
|30天
|$ +0.0038436300
|+0.37%
|60天
|$ +0.0138279750
|+1.32%
|90天
|$ +0.0263945669444616
|+2.58%
KNOX Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.84%
+0.60%
+0.37%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin
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|1 KNOX 兑换 AUD
A$1.68
|1 KNOX 兑换 GBP
￡0.84
|1 KNOX 兑换 EUR
€1.0185
|1 KNOX 兑换 USD
$1.05
|1 KNOX 兑换 MYR
RM4.6935
|1 KNOX 兑换 TRY
₺37.0755
|1 KNOX 兑换 JPY
¥164.6715
|1 KNOX 兑换 RUB
₽117.075
|1 KNOX 兑换 INR
₹90.027
|1 KNOX 兑换 IDR
Rp16,935.4815
|1 KNOX 兑换 PHP
₱60.879
|1 KNOX 兑换 EGP
￡E.53.298
|1 KNOX 兑换 BRL
R$6.51
|1 KNOX 兑换 CAD
C$1.512
|1 KNOX 兑换 BDT
৳125.475
|1 KNOX 兑换 NGN
₦1,622.8695
|1 KNOX 兑换 UAH
₴44.2155
|1 KNOX 兑换 VES
Bs53.55
|1 KNOX 兑换 PKR
Rs292.635
|1 KNOX 兑换 KZT
₸551.1765
|1 KNOX 兑换 THB
฿35.9835
|1 KNOX 兑换 TWD
NT$34.524
|1 KNOX 兑换 CHF
Fr0.945
|1 KNOX 兑换 HKD
HK$8.1585
|1 KNOX 兑换 MAD
.د.م10.6155