KNOX Dollar 价格 (KNOX)

USD

KNOX Dollar (KNOX) 实时价格图表

$1.05
$1.05$1.05
+0.60%(1D)

今天 KNOX Dollar (KNOX) 的价格

今天 KNOX Dollar (KNOX) 的实时价格为 1.05 USD。目前其市值为 $ 313.64K USD。KNOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
KNOX Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.02K USD
- KNOX Dollar 当天价格变化为 +0.60%
- 其循环供应量为 298.69K USD

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KNOX Dollar (KNOX) 价格表现 USD

今天内，KNOX Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00630376
在过去30天内，KNOX Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0038436300
在过去60天内，KNOX Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0138279750
在过去90天内，KNOX Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0263945669444616

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00630376+0.60%
30天$ +0.0038436300+0.37%
60天$ +0.0138279750+1.32%
90天$ +0.0263945669444616+2.58%

KNOX Dollar (KNOX) 价格分析

KNOX Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.041
$ 1.041$ 1.041

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

+0.84%

+0.60%

+0.37%

KNOX Dollar (KNOX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 313.64K
$ 313.64K$ 313.64K

$ 3.02K
$ 3.02K$ 3.02K

298.69K
298.69K 298.69K

什么是KNOX Dollar (KNOX)

KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin

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KNOX Dollar (KNOX) 资源

官网

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KNOX 兑换为当地货币

1 KNOX 兑换 AUD
A$1.68
1 KNOX 兑换 GBP
0.84
1 KNOX 兑换 EUR
1.0185
1 KNOX 兑换 USD
$1.05
1 KNOX 兑换 MYR
RM4.6935
1 KNOX 兑换 TRY
37.0755
1 KNOX 兑换 JPY
¥164.6715
1 KNOX 兑换 RUB
117.075
1 KNOX 兑换 INR
90.027
1 KNOX 兑换 IDR
Rp16,935.4815
1 KNOX 兑换 PHP
60.879
1 KNOX 兑换 EGP
￡E.53.298
1 KNOX 兑换 BRL
R$6.51
1 KNOX 兑换 CAD
C$1.512
1 KNOX 兑换 BDT
125.475
1 KNOX 兑换 NGN
1,622.8695
1 KNOX 兑换 UAH
44.2155
1 KNOX 兑换 VES
Bs53.55
1 KNOX 兑换 PKR
Rs292.635
1 KNOX 兑换 KZT
551.1765
1 KNOX 兑换 THB
฿35.9835
1 KNOX 兑换 TWD
NT$34.524
1 KNOX 兑换 CHF
Fr0.945
1 KNOX 兑换 HKD
HK$8.1585
1 KNOX 兑换 MAD
.د.م10.6155