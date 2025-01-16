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KnightSwap 价格 (KNIGHT)

USD

KnightSwap (KNIGHT) 实时价格图表

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+2.00%(1D)

今天 KnightSwap (KNIGHT) 的价格

今天 KnightSwap (KNIGHT) 的实时价格为 0.00065792 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KNIGHT 兑换 USD 的价格为实时更新。
KnightSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.23K USD
- KnightSwap 当天价格变化为 +2.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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KnightSwap (KNIGHT) 价格表现 USD

今天内，KnightSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，KnightSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000499797
在过去60天内，KnightSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000519030
在过去90天内，KnightSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000086290934203053

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.00%
30天$ -0.0000499797-7.59%
60天$ -0.0000519030-7.88%
90天$ -0.000086290934203053-11.59%

KnightSwap (KNIGHT) 价格分析

KnightSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00064486
$ 0.00064486$ 0.00064486

$ 0.00066285
$ 0.00066285$ 0.00066285

$ 0.584973
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+0.12%

+2.00%

+1.38%

KnightSwap (KNIGHT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.23K
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什么是KnightSwap (KNIGHT)

KNIGHT is the governance token for the KnightSwap DEX

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KnightSwap (KNIGHT) 资源

官网

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KNIGHT 兑换为当地货币

1 KNIGHT 兑换 AUD
A$0.0010592512
1 KNIGHT 兑换 GBP
0.0005329152
1 KNIGHT 兑换 EUR
0.0006381824
1 KNIGHT 兑换 USD
$0.00065792
1 KNIGHT 兑换 MYR
RM0.00296064
1 KNIGHT 兑换 TRY
0.023323264
1 KNIGHT 兑换 JPY
¥0.1027144704
1 KNIGHT 兑换 RUB
0.0674236416
1 KNIGHT 兑换 INR
0.0569627136
1 KNIGHT 兑换 IDR
Rp10.7855720448
1 KNIGHT 兑换 PHP
0.0385277952
1 KNIGHT 兑换 EGP
￡E.0.0331328512
1 KNIGHT 兑换 BRL
R$0.0039540992
1 KNIGHT 兑换 CAD
C$0.0009408256
1 KNIGHT 兑换 BDT
0.0799899136
1 KNIGHT 兑换 NGN
1.023197184
1 KNIGHT 兑换 UAH
0.0277510656
1 KNIGHT 兑换 VES
Bs0.03552768
1 KNIGHT 兑换 PKR
Rs0.1835662592
1 KNIGHT 兑换 KZT
0.34902656
1 KNIGHT 兑换 THB
฿0.0227706112
1 KNIGHT 兑换 TWD
NT$0.0216587264
1 KNIGHT 兑换 CHF
Fr0.0005987072
1 KNIGHT 兑换 HKD
HK$0.0051186176
1 KNIGHT 兑换 MAD
.د.م0.006612096