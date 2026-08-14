Knight Core 今日价格

Knight Core (KNIGHT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.29%。当前 KNIGHT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KNIGHT。

Knight Core 目前市值在 $ 663,086 排名第 #-，流通供应量为 961.59M KNIGHT。过去 24 小时内，KNIGHT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00142108，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KNIGHT 在过去一小时内波动了 -1.18%，过去7 天内波动了 -8.54%。过去一天，总交易量达到 $ 14.79K。

Knight Core（KNIGHT）市场信息

市值 $ 663.09K$ 663.09K $ 663.09K 成交量（24H） $ 14.79K$ 14.79K $ 14.79K 完全稀释市值 $ 663.09K$ 663.09K $ 663.09K 流通量 961.59M 961.59M 961.59M 总供应量 961,594,051.135699 961,594,051.135699 961,594,051.135699

Knight Core 的当前市值为 $ 663.09K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 14.79K。KNIGHT 的流通量为 961.59M，总供应量是 961594051.135699，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 663.09K。