kncler coin 今日价格

kncler coin (KANCLER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 KANCLER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KANCLER。

kncler coin 目前市值在 $ 171,805 排名第 #-，流通供应量为 700.00M KANCLER。过去 24 小时内，KANCLER 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KANCLER 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 2.09。

kncler coin（KANCLER）市场信息

市值 $ 171.81K$ 171.81K $ 171.81K 成交量（24H） $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 完全稀释市值 $ 245.44K$ 245.44K $ 245.44K 流通量 700.00M 700.00M 700.00M 总供应量 999,999,843.746605 999,999,843.746605 999,999,843.746605

kncler coin 的当前市值为 $ 171.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.09。KANCLER 的流通量为 700.00M，总供应量是 999999843.746605，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 245.44K。