Kled AI（KLED）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03465202 $ 0.03465202 $ 0.03465202 24H最低价 $ 0.04318733 $ 0.04318733 $ 0.04318733 24H最高价 24H最低价 $ 0.03465202$ 0.03465202 $ 0.03465202 24H最高价 $ 0.04318733$ 0.04318733 $ 0.04318733 历史最高 $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 最低价 $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 涨跌幅（1H） +0.65% 涨跌幅（1D） +12.60% 漲跌幅（7D） +21.01% 漲跌幅（7D） +21.01%

Kled AI（KLED）当前实时价格为 $0.04150638。过去 24 小时内，KLED 的交易价格在 $ 0.03465202 至 $ 0.04318733 之间波动，市场活跃度显著。KLED 的历史最高价为 $ 0.055581，历史最低价为 $ 0.00180339。

从短期表现来看，KLED 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.65%，过去 24 小时内变动为 +12.60%，过去 7 天内累计变动为 +21.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kled AI（KLED）市场信息

市值 $ 41.46M$ 41.46M $ 41.46M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 41.46M$ 41.46M $ 41.46M 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 总供应量 999,811,474.7549689 999,811,474.7549689 999,811,474.7549689

Kled AI 的当前市值为 $ 41.46M, 它过去 24 小时的交易量为 --。KLED 的流通量为 999.81M，总供应量是 999811474.7549689，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.46M。