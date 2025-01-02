Klaytn Dai 价格 (KDAI)

USD

Klaytn Dai (KDAI) 实时价格图表

$0.371739
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+0.50%(1D)

今天 Klaytn Dai (KDAI) 的价格

今天 Klaytn Dai (KDAI) 的实时价格为 0.371739 USD。目前其市值为 $ 3.98M USD。KDAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Klaytn Dai 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.70 USD
- Klaytn Dai 当天价格变化为 +0.56%
- 其循环供应量为 10.69M USD

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Klaytn Dai (KDAI) 价格表现 USD

今天内，Klaytn Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00207545
在过去30天内，Klaytn Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2737225035
在过去60天内，Klaytn Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3636461676
在过去90天内，Klaytn Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1719271066989317

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00207545+0.56%
30天$ +0.2737225035+73.63%
60天$ +0.3636461676+97.82%
90天$ +0.1719271066989317+86.04%

Klaytn Dai (KDAI) 价格分析

Klaytn Dai 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.36786
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$ 0.373394
$ 0.373394$ 0.373394

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

--

+0.56%

-3.13%

Klaytn Dai (KDAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

$ 2.70
$ 2.70$ 2.70

10.69M
10.69M 10.69M

什么是Klaytn Dai (KDAI)

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Klaytn Dai (KDAI) 资源

官网

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KDAI 兑换为当地货币

1 KDAI 兑换 AUD
A$0.59849979
1 KDAI 兑换 GBP
0.2973912
1 KDAI 兑换 EUR
0.35686944
1 KDAI 兑换 USD
$0.371739
1 KDAI 兑换 MYR
RM1.66167333
1 KDAI 兑换 TRY
13.12610409
1 KDAI 兑换 JPY
¥58.45595775
1 KDAI 兑换 RUB
41.4488985
1 KDAI 兑换 INR
31.86546708
1 KDAI 兑换 IDR
Rp5,995.78948317
1 KDAI 兑换 PHP
21.53484027
1 KDAI 兑换 EGP
￡E.18.87318903
1 KDAI 兑换 BRL
R$2.3047818
1 KDAI 兑换 CAD
C$0.53530416
1 KDAI 兑换 BDT
44.4228105
1 KDAI 兑换 NGN
575.44453722
1 KDAI 兑换 UAH
15.63534234
1 KDAI 兑换 VES
Bs18.958689
1 KDAI 兑换 PKR
Rs103.54789845
1 KDAI 兑换 KZT
195.13695327
1 KDAI 兑换 THB
฿12.74321292
1 KDAI 兑换 TWD
NT$12.22277832
1 KDAI 兑换 CHF
Fr0.3345651
1 KDAI 兑换 HKD
HK$2.88841203
1 KDAI 兑换 MAD
.د.م3.7545639