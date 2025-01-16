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KlaySwap Protocol 价格 (KSP)

USD

KlaySwap Protocol (KSP) 实时价格图表

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+4.40%(1D)

今天 KlaySwap Protocol (KSP) 的价格

今天 KlaySwap Protocol (KSP) 的实时价格为 0.16308 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KSP 兑换 USD 的价格为实时更新。
KlaySwap Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 73.29K USD
- KlaySwap Protocol 当天价格变化为 +4.43%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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KlaySwap Protocol (KSP) 价格表现 USD

今天内，KlaySwap Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00691798
在过去30天内，KlaySwap Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0343988394
在过去60天内，KlaySwap Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0188924266
在过去90天内，KlaySwap Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02573509405885719

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00691798+4.43%
30天$ -0.0343988394-21.09%
60天$ -0.0188924266-11.58%
90天$ -0.02573509405885719-13.62%

KlaySwap Protocol (KSP) 价格分析

KlaySwap Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.154745
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$ 0.168856
$ 0.168856$ 0.168856

$ 92.55
$ 92.55$ 92.55

+0.06%

+4.43%

+7.41%

KlaySwap Protocol (KSP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 73.29K
$ 73.29K$ 73.29K

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什么是KlaySwap Protocol (KSP)

Open source, Non-Custodial Instant swap protocol for klaytn DeFI

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KlaySwap Protocol (KSP) 资源

官网

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KSP 兑换为当地货币

1 KSP 兑换 AUD
A$0.2625588
1 KSP 兑换 GBP
0.1320948
1 KSP 兑换 EUR
0.1581876
1 KSP 兑换 USD
$0.16308
1 KSP 兑换 MYR
RM0.73386
1 KSP 兑换 TRY
5.7795552
1 KSP 兑换 JPY
¥25.4600496
1 KSP 兑换 RUB
16.7124384
1 KSP 兑换 INR
14.1194664
1 KSP 兑换 IDR
Rp2,673.4421952
1 KSP 兑换 PHP
9.5499648
1 KSP 兑换 EGP
￡E.8.2127088
1 KSP 兑换 BRL
R$0.9801108
1 KSP 兑换 CAD
C$0.2332044
1 KSP 兑换 BDT
19.8272664
1 KSP 兑换 NGN
253.622016
1 KSP 兑换 UAH
6.8787144
1 KSP 兑换 VES
Bs8.80632
1 KSP 兑换 PKR
Rs45.5009508
1 KSP 兑换 KZT
86.51394
1 KSP 兑换 THB
฿5.6441988
1 KSP 兑换 TWD
NT$5.3685936
1 KSP 兑换 CHF
Fr0.1484028
1 KSP 兑换 HKD
HK$1.2687624
1 KSP 兑换 MAD
.د.م1.638954