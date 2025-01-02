Klayr 价格 (KLY)
今天 Klayr (KLY) 的实时价格为 0.00871024 USD。目前其市值为 $ 1.37M USD。KLY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Klayr 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 42.36K USD
- Klayr 当天价格变化为 -11.45%
- 其循环供应量为 157.97M USD
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今天内，Klayr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001127181667195429。
在过去30天内，Klayr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017722629。
在过去60天内，Klayr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022414243。
在过去90天内，Klayr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003351297917242774。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001127181667195429
|-11.45%
|30天
|$ -0.0017722629
|-20.34%
|60天
|$ -0.0022414243
|-25.73%
|90天
|$ -0.003351297917242774
|-27.78%
Klayr 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.44%
-11.45%
-11.52%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation.
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|1 KLY 兑换 AUD
A$0.0140234864
|1 KLY 兑换 GBP
￡0.006968192
|1 KLY 兑换 EUR
€0.0083618304
|1 KLY 兑换 USD
$0.00871024
|1 KLY 兑换 MYR
RM0.0389347728
|1 KLY 兑换 TRY
₺0.3075585744
|1 KLY 兑换 JPY
¥1.36968524
|1 KLY 兑换 RUB
₽0.97119176
|1 KLY 兑换 INR
₹0.7466417728
|1 KLY 兑换 IDR
Rp140.4877222672
|1 KLY 兑换 PHP
₱0.5045842032
|1 KLY 兑换 EGP
￡E.0.4422188848
|1 KLY 兑换 BRL
R$0.054003488
|1 KLY 兑换 CAD
C$0.0125427456
|1 KLY 兑换 BDT
৳1.04087368
|1 KLY 兑换 NGN
₦13.4832773152
|1 KLY 兑换 UAH
₴0.3663526944
|1 KLY 兑换 VES
Bs0.44422224
|1 KLY 兑换 PKR
Rs2.426237352
|1 KLY 兑换 KZT
₸4.5722662832
|1 KLY 兑换 THB
฿0.2985870272
|1 KLY 兑换 TWD
NT$0.2863926912
|1 KLY 兑换 CHF
Fr0.007839216
|1 KLY 兑换 HKD
HK$0.0676785648
|1 KLY 兑换 MAD
.د.م0.087973424