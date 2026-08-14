Kiyomasa 今日价格

Kiyomasa (清正) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.51%。当前 清正 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 清正。

Kiyomasa 目前市值在 $ 29,779 排名第 #-，流通供应量为 998.00M 清正。过去 24 小时内，清正 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00154093，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，清正 在过去一小时内波动了 +0.62%，过去7 天内波动了 +34.74%。过去一天，总交易量达到 --。

Kiyomasa（清正）市场信息

市值 $ 29.78K$ 29.78K $ 29.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 29.78K$ 29.78K $ 29.78K 流通量 998.00M 998.00M 998.00M 总供应量 997,998,985.247371 997,998,985.247371 997,998,985.247371

Kiyomasa 的当前市值为 $ 29.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。清正 的流通量为 998.00M，总供应量是 997998985.247371，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.78K。