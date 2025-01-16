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Kitty Run 价格 (KTR)

USD

Kitty Run (KTR) 实时价格图表

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-1.00%(1D)

今天 Kitty Run (KTR) 的价格

今天 Kitty Run (KTR) 的实时价格为 0.00033966 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kitty Run 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 530.64 USD
- Kitty Run 当天价格变化为 -1.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Kitty Run (KTR) 价格表现 USD

今天内，Kitty Run 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Kitty Run 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002982044
在过去60天内，Kitty Run 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003375955
在过去90天内，Kitty Run 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05553040728755708

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.02%
30天$ -0.0002982044-87.79%
60天$ -0.0003375955-99.39%
90天$ -0.05553040728755708-99.39%

Kitty Run (KTR) 价格分析

Kitty Run 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00033758
$ 0.00033758$ 0.00033758

$ 0.00034603
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$ 0.094635
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-5.86%

Kitty Run (KTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 530.64
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什么是Kitty Run (KTR)

Kitty Run is a platform that offers both farming and gaming on the blockchain

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Kitty Run (KTR) 资源

官网

大家还在问：关于 Kitty Run (KTR) 的其他问题

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KTR 兑换为当地货币

1 KTR 兑换 AUD
A$0.0005468526
1 KTR 兑换 GBP
0.0002751246
1 KTR 兑换 EUR
0.0003294702
1 KTR 兑换 USD
$0.00033966
1 KTR 兑换 MYR
RM0.00152847
1 KTR 兑换 TRY
0.0120375504
1 KTR 兑换 JPY
¥0.0530107362
1 KTR 兑换 RUB
0.0348083568
1 KTR 兑换 INR
0.0294077628
1 KTR 兑换 IDR
Rp5.5681958304
1 KTR 兑换 PHP
0.0198904896
1 KTR 兑换 EGP
￡E.0.0171052776
1 KTR 兑换 BRL
R$0.0020413566
1 KTR 兑换 CAD
C$0.0004857138
1 KTR 兑换 BDT
0.0412958628
1 KTR 兑换 NGN
0.528239232
1 KTR 兑换 UAH
0.0143268588
1 KTR 兑换 VES
Bs0.01834164
1 KTR 兑换 PKR
Rs0.0947685366
1 KTR 兑换 KZT
0.18018963
1 KTR 兑换 THB
฿0.0117488394
1 KTR 兑换 TWD
NT$0.0111816072
1 KTR 兑换 CHF
Fr0.0003090906
1 KTR 兑换 HKD
HK$0.0026425548
1 KTR 兑换 MAD
.د.م0.003413583