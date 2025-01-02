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KittenFinance 价格 (KIF)

USD

KittenFinance (KIF) 实时价格图表

$10.76
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+6.70%(1D)

今天 KittenFinance (KIF) 的价格

今天 KittenFinance (KIF) 的实时价格为 10.76 USD。目前其市值为 $ 407.13K USD。KIF 兑换 USD 的价格为实时更新。
KittenFinance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.20 USD
- KittenFinance 当天价格变化为 +6.75%
- 其循环供应量为 37.84K USD

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KittenFinance (KIF) 价格表现 USD

今天内，KittenFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.679843
在过去30天内，KittenFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1401038080
在过去60天内，KittenFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.6492228600
在过去90天内，KittenFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.07038853282869

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.679843+6.75%
30天$ +0.1401038080+1.30%
60天$ +1.6492228600+15.33%
90天$ +0.07038853282869+0.66%

KittenFinance (KIF) 价格分析

KittenFinance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 10.08
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$ 10.77
$ 10.77$ 10.77

$ 304.93
$ 304.93$ 304.93

--

+6.75%

+1.33%

KittenFinance (KIF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 407.13K
$ 407.13K$ 407.13K

$ 33.20
$ 33.20$ 33.20

37.84K
37.84K 37.84K

什么是KittenFinance (KIF)

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KittenFinance (KIF) 资源

官网

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KIF 兑换为当地货币

1 KIF 兑换 AUD
A$17.216
1 KIF 兑换 GBP
8.608
1 KIF 兑换 EUR
10.4372
1 KIF 兑换 USD
$10.76
1 KIF 兑换 MYR
RM48.0972
1 KIF 兑换 TRY
379.9356
1 KIF 兑换 JPY
¥1,687.4908
1 KIF 兑换 RUB
1,199.74
1 KIF 兑换 INR
922.5624
1 KIF 兑换 IDR
Rp173,548.3628
1 KIF 兑换 PHP
623.8648
1 KIF 兑换 EGP
￡E.546.1776
1 KIF 兑换 BRL
R$66.712
1 KIF 兑换 CAD
C$15.4944
1 KIF 兑换 BDT
1,285.82
1 KIF 兑换 NGN
16,630.5484
1 KIF 兑换 UAH
453.1036
1 KIF 兑换 VES
Bs548.76
1 KIF 兑换 PKR
Rs2,998.812
1 KIF 兑换 KZT
5,648.2468
1 KIF 兑换 THB
฿368.7452
1 KIF 兑换 TWD
NT$353.7888
1 KIF 兑换 CHF
Fr9.684
1 KIF 兑换 HKD
HK$83.6052
1 KIF 兑换 MAD
.د.م108.7836