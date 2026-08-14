Kitten Haimer 今日价格

Kitten Haimer (KHAI) 今日实时价格为 $ 0.00118526，过去 24 小时内变化了 0.39%。当前 KHAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00118526 每 KHAI。

Kitten Haimer 目前市值在 $ 63,974 排名第 #-，流通供应量为 54.00M KHAI。过去 24 小时内，KHAI 的交易价格在 $ 0.00116637（低点）和 $ 0.00119429（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.95，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KHAI 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 +5.50%。过去一天，总交易量达到 $ 78.80。

Kitten Haimer（KHAI）市场信息

市值 $ 63.97K$ 63.97K $ 63.97K 成交量（24H） $ 78.80$ 78.80 $ 78.80 完全稀释市值 $ 82.17B$ 82.17B $ 82.17B 流通量 54.00M 54.00M 54.00M 总供应量 54,000,000.0 54,000,000.0 54,000,000.0

Kitten Haimer 的当前市值为 $ 63.97K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 78.80。KHAI 的流通量为 54.00M，总供应量是 54000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 82.17B。