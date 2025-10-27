KittehCoin（MEOW）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0012818 $ 0.0012818 $ 0.0012818 24H最低价 $ 0.00151351 $ 0.00151351 $ 0.00151351 24H最高价 24H最低价 $ 0.0012818$ 0.0012818 $ 0.0012818 24H最高价 $ 0.00151351$ 0.00151351 $ 0.00151351 历史最高 $ 0.00439965$ 0.00439965 $ 0.00439965 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.38% 涨跌幅（1D） -3.33% 漲跌幅（7D） -24.72% 漲跌幅（7D） -24.72%

KittehCoin（MEOW）当前实时价格为 $0.00133548。过去 24 小时内，MEOW 的交易价格在 $ 0.0012818 至 $ 0.00151351 之间波动，市场活跃度显著。MEOW 的历史最高价为 $ 0.00439965，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MEOW 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.38%，过去 24 小时内变动为 -3.33%，过去 7 天内累计变动为 -24.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KittehCoin（MEOW）市场信息

市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 流通量 997.93M 997.93M 997.93M 总供应量 997,925,587.199711 997,925,587.199711 997,925,587.199711

KittehCoin 的当前市值为 $ 1.33M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEOW 的流通量为 997.93M，总供应量是 997925587.199711，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.33M。