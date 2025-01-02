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KIRA Network 价格 (KEX)

USD

KIRA Network (KEX) 实时价格图表

$0.02879681
$0.02879681$0.02879681
+4.80%(1D)

今天 KIRA Network (KEX) 的价格

今天 KIRA Network (KEX) 的实时价格为 0.02879681 USD。目前其市值为 $ 6.62M USD。KEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
KIRA Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 290.57K USD
- KIRA Network 当天价格变化为 +4.81%
- 其循环供应量为 224.00M USD

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KIRA Network (KEX) 价格表现 USD

今天内，KIRA Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00132228
在过去30天内，KIRA Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0064024408
在过去60天内，KIRA Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0176782637
在过去90天内，KIRA Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002549771417088822

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00132228+4.81%
30天$ +0.0064024408+22.23%
60天$ +0.0176782637+61.39%
90天$ +0.002549771417088822+9.71%

KIRA Network (KEX) 价格分析

KIRA Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02660254
$ 0.02660254$ 0.02660254

$ 0.03205813
$ 0.03205813$ 0.03205813

$ 2.72
$ 2.72$ 2.72

-1.66%

+4.81%

+1.13%

KIRA Network (KEX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M

$ 290.57K
$ 290.57K$ 290.57K

224.00M
224.00M 224.00M

什么是KIRA Network (KEX)

KIRA is a base layer network that enables anyone to deploy code that can be trusted without the need for smart contracts, application specific side-chains or operating any complex infrastructure.

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KIRA Network (KEX) 资源

官网

大家还在问：关于 KIRA Network (KEX) 的其他问题

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KEX 兑换为当地货币

1 KEX 兑换 AUD
A$0.0463628641
1 KEX 兑换 GBP
0.023037448
1 KEX 兑换 EUR
0.0276449376
1 KEX 兑换 USD
$0.02879681
1 KEX 兑换 MYR
RM0.1287217407
1 KEX 兑换 TRY
1.0168153611
1 KEX 兑换 JPY
¥4.5282983725
1 KEX 兑换 RUB
3.210844315
1 KEX 兑换 INR
2.4684625532
1 KEX 兑换 IDR
Rp464.4646123943
1 KEX 兑换 PHP
1.6681992033
1 KEX 兑换 EGP
￡E.1.4620140437
1 KEX 兑换 BRL
R$0.178540222
1 KEX 兑换 CAD
C$0.0414674064
1 KEX 兑换 BDT
3.441218795
1 KEX 兑换 NGN
44.5768859438
1 KEX 兑换 UAH
1.2111938286
1 KEX 兑换 VES
Bs1.46863731
1 KEX 兑换 PKR
Rs8.0213514255
1 KEX 兑换 KZT
15.1163094733
1 KEX 兑换 THB
฿0.9871546468
1 KEX 兑换 TWD
NT$0.9468391128
1 KEX 兑换 CHF
Fr0.025917129
1 KEX 兑换 HKD
HK$0.2237512137
1 KEX 兑换 MAD
.د.م0.290847781