KIRA Network 价格 (KEX)
今天 KIRA Network (KEX) 的实时价格为 0.02879681 USD。目前其市值为 $ 6.62M USD。KEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
KIRA Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 290.57K USD
- KIRA Network 当天价格变化为 +4.81%
- 其循环供应量为 224.00M USD
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今天内，KIRA Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00132228。
在过去30天内，KIRA Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0064024408。
在过去60天内，KIRA Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0176782637。
在过去90天内，KIRA Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002549771417088822。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00132228
|+4.81%
|30天
|$ +0.0064024408
|+22.23%
|60天
|$ +0.0176782637
|+61.39%
|90天
|$ +0.002549771417088822
|+9.71%
KIRA Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.66%
+4.81%
+1.13%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
KIRA is a base layer network that enables anyone to deploy code that can be trusted without the need for smart contracts, application specific side-chains or operating any complex infrastructure.
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|1 KEX 兑换 AUD
A$0.0463628641
|1 KEX 兑换 GBP
￡0.023037448
|1 KEX 兑换 EUR
€0.0276449376
|1 KEX 兑换 USD
$0.02879681
|1 KEX 兑换 MYR
RM0.1287217407
|1 KEX 兑换 TRY
₺1.0168153611
|1 KEX 兑换 JPY
¥4.5282983725
|1 KEX 兑换 RUB
₽3.210844315
|1 KEX 兑换 INR
₹2.4684625532
|1 KEX 兑换 IDR
Rp464.4646123943
|1 KEX 兑换 PHP
₱1.6681992033
|1 KEX 兑换 EGP
￡E.1.4620140437
|1 KEX 兑换 BRL
R$0.178540222
|1 KEX 兑换 CAD
C$0.0414674064
|1 KEX 兑换 BDT
৳3.441218795
|1 KEX 兑换 NGN
₦44.5768859438
|1 KEX 兑换 UAH
₴1.2111938286
|1 KEX 兑换 VES
Bs1.46863731
|1 KEX 兑换 PKR
Rs8.0213514255
|1 KEX 兑换 KZT
₸15.1163094733
|1 KEX 兑换 THB
฿0.9871546468
|1 KEX 兑换 TWD
NT$0.9468391128
|1 KEX 兑换 CHF
Fr0.025917129
|1 KEX 兑换 HKD
HK$0.2237512137
|1 KEX 兑换 MAD
.د.م0.290847781