Kira AI（KIRA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.257228$ 0.257228 $ 0.257228 最低价 $ 0.00555229$ 0.00555229 $ 0.00555229 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -2.38% 漲跌幅（7D） -2.38%

Kira AI（KIRA）当前实时价格为 $0.00577495。过去 24 小时内，KIRA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。KIRA 的历史最高价为 $ 0.257228，历史最低价为 $ 0.00555229。

从短期表现来看，KIRA 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -2.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kira AI（KIRA）市场信息

市值 $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kira AI 的当前市值为 $ 5.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KIRA 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.77K。