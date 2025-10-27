Kintsu Staked Hype（SHYPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 43.52 $ 43.52 $ 43.52 24H最低价 $ 48.36 $ 48.36 $ 48.36 24H最高价 24H最低价 $ 43.52$ 43.52 $ 43.52 24H最高价 $ 48.36$ 48.36 $ 48.36 历史最高 $ 53.2$ 53.2 $ 53.2 最低价 $ 29.91$ 29.91 $ 29.91 涨跌幅（1H） +0.89% 涨跌幅（1D） +9.29% 漲跌幅（7D） +30.58% 漲跌幅（7D） +30.58%

Kintsu Staked Hype（SHYPE）当前实时价格为 $48.28。过去 24 小时内，SHYPE 的交易价格在 $ 43.52 至 $ 48.36 之间波动，市场活跃度显著。SHYPE 的历史最高价为 $ 53.2，历史最低价为 $ 29.91。

从短期表现来看，SHYPE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.89%，过去 24 小时内变动为 +9.29%，过去 7 天内累计变动为 +30.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kintsu Staked Hype（SHYPE）市场信息

市值 $ 293.05K$ 293.05K $ 293.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 293.03K$ 293.03K $ 293.03K 流通量 6.06K 6.06K 6.06K 总供应量 6,059.969273605789 6,059.969273605789 6,059.969273605789

Kintsu Staked Hype 的当前市值为 $ 293.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SHYPE 的流通量为 6.06K，总供应量是 6059.969273605789，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 293.03K。