kinton the frog 今日价格

kinton the frog (KINTON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.39%。当前 KINTON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KINTON。

kinton the frog 目前市值在 $ 22,846 排名第 #-，流通供应量为 999.89M KINTON。过去 24 小时内，KINTON 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00102112，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KINTON 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -2.89%。过去一天，总交易量达到 --。

kinton the frog（KINTON）市场信息

市值 $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 总供应量 999,894,090.070388 999,894,090.070388 999,894,090.070388

kinton the frog 的当前市值为 $ 22.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KINTON 的流通量为 999.89M，总供应量是 999894090.070388，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.85K。