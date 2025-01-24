Kinka 价格 (XNK)
今天 Kinka (XNK) 的实时价格为 2,768.68 USD。目前其市值为 $ 1.33M USD。XNK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kinka 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.62K USD
- Kinka 当天价格变化为 +0.56%
- 其循环供应量为 482.00 USD
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今天内，Kinka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +15.3。
在过去30天内，Kinka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +162.3401674600。
在过去60天内，Kinka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +51.3548609800。
在过去90天内，Kinka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +49.6441996647174。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +15.3
|+0.56%
|30天
|$ +162.3401674600
|+5.86%
|60天
|$ +51.3548609800
|+1.85%
|90天
|$ +49.6441996647174
|+1.83%
Kinka 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+0.56%
+2.12%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space.
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|1 XNK 兑换 AUD
A$4,402.2012
|1 XNK 兑换 GBP
￡2,214.944
|1 XNK 兑换 EUR
€2,630.246
|1 XNK 兑换 USD
$2,768.68
|1 XNK 兑换 MYR
RM12,292.9392
|1 XNK 兑换 TRY
₺98,758.8156
|1 XNK 兑换 JPY
¥432,246.3216
|1 XNK 兑换 RUB
₽276,480.3848
|1 XNK 兑换 INR
₹239,463.1332
|1 XNK 兑换 IDR
Rp44,656,122.7804
|1 XNK 兑换 PHP
₱162,493.8292
|1 XNK 兑换 EGP
￡E.139,209.2304
|1 XNK 兑换 BRL
R$16,390.5856
|1 XNK 兑换 CAD
C$3,959.2124
|1 XNK 兑换 BDT
৳337,806.6468
|1 XNK 兑换 NGN
₦4,312,579.0284
|1 XNK 兑换 UAH
₴116,339.9336
|1 XNK 兑换 VES
Bs155,046.08
|1 XNK 兑换 PKR
Rs772,074.1048
|1 XNK 兑换 KZT
₸1,442,011.6044
|1 XNK 兑换 THB
฿93,996.686
|1 XNK 兑换 TWD
NT$90,535.836
|1 XNK 兑换 CHF
Fr2,491.812
|1 XNK 兑换 HKD
HK$21,540.3304
|1 XNK 兑换 MAD
.د.م27,686.8