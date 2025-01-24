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Kinka 价格 (XNK)

USD

Kinka (XNK) 实时价格图表

$2,768.68
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+0.40%(1D)

今天 Kinka (XNK) 的价格

今天 Kinka (XNK) 的实时价格为 2,768.68 USD。目前其市值为 $ 1.33M USD。XNK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kinka 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.62K USD
- Kinka 当天价格变化为 +0.56%
- 其循环供应量为 482.00 USD

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Kinka (XNK) 价格表现 USD

今天内，Kinka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +15.3
在过去30天内，Kinka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +162.3401674600
在过去60天内，Kinka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +51.3548609800
在过去90天内，Kinka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +49.6441996647174

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +15.3+0.56%
30天$ +162.3401674600+5.86%
60天$ +51.3548609800+1.85%
90天$ +49.6441996647174+1.83%

Kinka (XNK) 价格分析

Kinka 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2,740.38
$ 2,740.38$ 2,740.38

$ 2,821.13
$ 2,821.13$ 2,821.13

$ 4,846.93
$ 4,846.93$ 4,846.93

--

+0.56%

+2.12%

Kinka (XNK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 32.62K
$ 32.62K$ 32.62K

482.00
482.00 482.00

什么是Kinka (XNK)

Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations.  Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold.  As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space.

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Kinka (XNK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Kinka (XNK) 的其他问题

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XNK 兑换为当地货币

1 XNK 兑换 AUD
A$4,402.2012
1 XNK 兑换 GBP
2,214.944
1 XNK 兑换 EUR
2,630.246
1 XNK 兑换 USD
$2,768.68
1 XNK 兑换 MYR
RM12,292.9392
1 XNK 兑换 TRY
98,758.8156
1 XNK 兑换 JPY
¥432,246.3216
1 XNK 兑换 RUB
276,480.3848
1 XNK 兑换 INR
239,463.1332
1 XNK 兑换 IDR
Rp44,656,122.7804
1 XNK 兑换 PHP
162,493.8292
1 XNK 兑换 EGP
￡E.139,209.2304
1 XNK 兑换 BRL
R$16,390.5856
1 XNK 兑换 CAD
C$3,959.2124
1 XNK 兑换 BDT
337,806.6468
1 XNK 兑换 NGN
4,312,579.0284
1 XNK 兑换 UAH
116,339.9336
1 XNK 兑换 VES
Bs155,046.08
1 XNK 兑换 PKR
Rs772,074.1048
1 XNK 兑换 KZT
1,442,011.6044
1 XNK 兑换 THB
฿93,996.686
1 XNK 兑换 TWD
NT$90,535.836
1 XNK 兑换 CHF
Fr2,491.812
1 XNK 兑换 HKD
HK$21,540.3304
1 XNK 兑换 MAD
.د.م27,686.8