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Kingshit 价格 (KINGSHIT)

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Kingshit (KINGSHIT) 实时价格图表

$52.56
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-12.80%(1D)

今天 Kingshit (KINGSHIT) 的价格

今天 Kingshit (KINGSHIT) 的实时价格为 52.56 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KINGSHIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kingshit 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 790.15 USD
- Kingshit 当天价格变化为 -12.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Kingshit (KINGSHIT) 价格表现 USD

今天内，Kingshit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.75539156035117
在过去30天内，Kingshit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -10.2777348240
在过去60天内，Kingshit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -26.2131857280
在过去90天内，Kingshit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -44.38447415924594

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -7.75539156035117-12.85%
30天$ -10.2777348240-19.55%
60天$ -26.2131857280-49.87%
90天$ -44.38447415924594-45.78%

Kingshit (KINGSHIT) 价格分析

Kingshit 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 51.49
$ 51.49$ 51.49

$ 60.31
$ 60.31$ 60.31

$ 1,999.56
$ 1,999.56$ 1,999.56

+1.17%

-12.85%

-16.75%

Kingshit (KINGSHIT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 790.15
$ 790.15$ 790.15

0.00
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什么是Kingshit (KINGSHIT)

2,222 badass ducks waddling the Avalanche blockchain. Illustrated by artist @ScribbleWarl0ck. Kingshit is a 404-style token, which functions both as a token and an NFT collection.

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Kingshit (KINGSHIT) 资源

官网

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KINGSHIT 兑换为当地货币

1 KINGSHIT 兑换 AUD
A$84.096
1 KINGSHIT 兑换 GBP
42.5736
1 KINGSHIT 兑换 EUR
50.4576
1 KINGSHIT 兑换 USD
$52.56
1 KINGSHIT 兑换 MYR
RM234.9432
1 KINGSHIT 兑换 TRY
1,871.6616
1 KINGSHIT 兑换 JPY
¥8,177.8104
1 KINGSHIT 兑换 RUB
5,308.0344
1 KINGSHIT 兑换 INR
4,546.44
1 KINGSHIT 兑换 IDR
Rp861,639.2064
1 KINGSHIT 兑换 PHP
3,071.0808
1 KINGSHIT 兑换 EGP
￡E.2,644.2936
1 KINGSHIT 兑换 BRL
R$316.9368
1 KINGSHIT 兑换 CAD
C$75.6864
1 KINGSHIT 兑换 BDT
6,408.6408
1 KINGSHIT 兑换 NGN
81,614.6424
1 KINGSHIT 兑换 UAH
2,219.6088
1 KINGSHIT 兑换 VES
Bs2,838.24
1 KINGSHIT 兑换 PKR
Rs14,656.8816
1 KINGSHIT 兑换 KZT
27,883.08
1 KINGSHIT 兑换 THB
฿1,789.1424
1 KINGSHIT 兑换 TWD
NT$1,720.8144
1 KINGSHIT 兑换 CHF
Fr47.304
1 KINGSHIT 兑换 HKD
HK$408.9168
1 KINGSHIT 兑换 MAD
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