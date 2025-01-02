KingdomX 价格 (KT)
今天 KingdomX (KT) 的实时价格为 0.00103403 USD。目前其市值为 $ 319.36K USD。KT 兑换 USD 的价格为实时更新。
KingdomX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 92.17K USD
- KingdomX 当天价格变化为 -1.70%
- 其循环供应量为 309.39M USD
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今天内，KingdomX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，KingdomX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000836380。
在过去60天内，KingdomX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001904562。
在过去90天内，KingdomX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002589736023708624。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.70%
|30天
|$ -0.0000836380
|-8.08%
|60天
|$ -0.0001904562
|-18.41%
|90天
|$ -0.0002589736023708624
|-20.02%
KingdomX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.48%
-1.70%
+2.25%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
KingdomX is a metaverse medieval game designed around gamefi protocol. Gamers and stakers are able to build, collect, mint, compete, and earn through our deflationary KingsLanding Protocol. Our double trifold mechanics (Repu - Hero - KT) or (Mint - burn - reward) is designed to project the game engine into a long-term moon ride.
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|1 KT 兑换 AUD
A$0.001654448
|1 KT 兑换 GBP
￡0.000827224
|1 KT 兑换 EUR
€0.0010030091
|1 KT 兑换 USD
$0.00103403
|1 KT 兑换 MYR
RM0.0046221141
|1 KT 兑换 TRY
₺0.0365115993
|1 KT 兑换 JPY
¥0.1621669249
|1 KT 兑换 RUB
₽0.115294345
|1 KT 兑换 INR
₹0.0886577322
|1 KT 兑换 IDR
Rp16.6779008909
|1 KT 兑换 PHP
₱0.0599530594
|1 KT 兑换 EGP
￡E.0.0524873628
|1 KT 兑换 BRL
R$0.006410986
|1 KT 兑换 CAD
C$0.0014890032
|1 KT 兑换 BDT
৳0.123566585
|1 KT 兑换 NGN
₦1.5981864277
|1 KT 兑换 UAH
₴0.0435430033
|1 KT 兑换 VES
Bs0.05273553
|1 KT 兑换 PKR
Rs0.288184161
|1 KT 兑换 KZT
₸0.5427933679
|1 KT 兑换 THB
฿0.0354362081
|1 KT 兑换 TWD
NT$0.0339989064
|1 KT 兑换 CHF
Fr0.000930627
|1 KT 兑换 HKD
HK$0.0080344131
|1 KT 兑换 MAD
.د.م0.0104540433