Kinetix Finance Token（KAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.03611293$ 0.03611293 $ 0.03611293 最低价 $ 0.00037192$ 0.00037192 $ 0.00037192 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -2.98% 漲跌幅（7D） -2.98%

Kinetix Finance Token（KAI）当前实时价格为 $0.00038357。过去 24 小时内，KAI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。KAI 的历史最高价为 $ 0.03611293，历史最低价为 $ 0.00037192。

从短期表现来看，KAI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -2.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kinetix Finance Token（KAI）市场信息

市值 $ 370.28K$ 370.28K $ 370.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 383.57K$ 383.57K $ 383.57K 流通量 965.33M 965.33M 965.33M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kinetix Finance Token 的当前市值为 $ 370.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KAI 的流通量为 965.33M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 383.57K。