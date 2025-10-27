Kinetiq Staked HYPE（KHYPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 43.74 24H最高价 $ 48.4 历史最高 $ 59.44 最低价 $ 29.77 涨跌幅（1H） -0.71% 涨跌幅（1D） +7.03% 漲跌幅（7D） +25.37%

Kinetiq Staked HYPE（KHYPE）当前实时价格为 $47.63。过去 24 小时内，KHYPE 的交易价格在 $ 43.74 至 $ 48.4 之间波动，市场活跃度显著。KHYPE 的历史最高价为 $ 59.44，历史最低价为 $ 29.77。

从短期表现来看，KHYPE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.71%，过去 24 小时内变动为 +7.03%，过去 7 天内累计变动为 +25.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kinetiq Staked HYPE（KHYPE）市场信息

市值 $ 1.75B 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.75B 流通量 36.73M 总供应量 36,725,235.71704244

Kinetiq Staked HYPE 的当前市值为 $ 1.75B, 它过去 24 小时的交易量为 --。KHYPE 的流通量为 36.73M，总供应量是 36725235.71704244，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.75B。