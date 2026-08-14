Kinetiq Markets HYPE 今日价格

Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) 今日实时价格为 $ 57.72，过去 24 小时内变化了 0.78%。当前 KMHYPE 兑 USD 的汇率为 $ 57.72 每 KMHYPE。

Kinetiq Markets HYPE 目前市值在 $ 34,009,638 排名第 #-，流通供应量为 589.24K KMHYPE。过去 24 小时内，KMHYPE 的交易价格在 $ 57.71（低点）和 $ 58.9（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 77.71，而历史最低价为 $ 20.85。

短期表现方面，KMHYPE 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +2.27%。过去一天，总交易量达到 $ 11.32K。

Kinetiq Markets HYPE（KMHYPE）市场信息

市值 $ 34.01M$ 34.01M $ 34.01M 成交量（24H） $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K 完全稀释市值 $ 34.01M$ 34.01M $ 34.01M 流通量 589.24K 589.24K 589.24K 总供应量 589,244.8993287131 589,244.8993287131 589,244.8993287131

Kinetiq Markets HYPE 的当前市值为 $ 34.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.32K。KMHYPE 的流通量为 589.24K，总供应量是 589244.8993287131，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.01M。