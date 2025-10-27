Kinetiq Earn Vault（VKHYPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 43.96 $ 43.96 $ 43.96 24H最低价 $ 48.75 $ 48.75 $ 48.75 24H最高价 24H最低价 $ 43.96$ 43.96 $ 43.96 24H最高价 $ 48.75$ 48.75 $ 48.75 历史最高 $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 最低价 $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 涨跌幅（1H） -0.61% 涨跌幅（1D） +6.98% 漲跌幅（7D） +25.99% 漲跌幅（7D） +25.99%

Kinetiq Earn Vault（VKHYPE）当前实时价格为 $47.9。过去 24 小时内，VKHYPE 的交易价格在 $ 43.96 至 $ 48.75 之间波动，市场活跃度显著。VKHYPE 的历史最高价为 $ 51.63，历史最低价为 $ 29.62。

从短期表现来看，VKHYPE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.61%，过去 24 小时内变动为 +6.98%，过去 7 天内累计变动为 +25.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kinetiq Earn Vault（VKHYPE）市场信息

市值 $ 437.02M$ 437.02M $ 437.02M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 437.02M$ 437.02M $ 437.02M 流通量 9.14M 9.14M 9.14M 总供应量 9,142,608.894703673 9,142,608.894703673 9,142,608.894703673

Kinetiq Earn Vault 的当前市值为 $ 437.02M, 它过去 24 小时的交易量为 --。VKHYPE 的流通量为 9.14M，总供应量是 9142608.894703673，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 437.02M。