Kinetiq 今日价格

Kinetiq (KNTQ) 今日实时价格为 $ 0.117498，过去 24 小时内变化了 3.02%。当前 KNTQ 兑 USD 的汇率为 $ 0.117498 每 KNTQ。

Kinetiq 目前市值在 $ 32,955,244 排名第 #-，流通供应量为 280.48M KNTQ。过去 24 小时内，KNTQ 的交易价格在 $ 0.111234（低点）和 $ 0.120698（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.376888，而历史最低价为 $ 0.03578417。

短期表现方面，KNTQ 在过去一小时内波动了 +0.14%，过去7 天内波动了 +21.03%。过去一天，总交易量达到 $ 3.48M。

Kinetiq（KNTQ）市场信息

市值 $ 32.96M$ 32.96M $ 32.96M 成交量（24H） $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M 完全稀释市值 $ 117.50M$ 117.50M $ 117.50M 流通量 280.48M 280.48M 280.48M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kinetiq 的当前市值为 $ 32.96M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.48M。KNTQ 的流通量为 280.48M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 117.50M。