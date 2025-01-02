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Kinetic Kollective 价格 (NEBO)

USD

Kinetic Kollective (NEBO) 实时价格图表

$1.33
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0.00%(1D)

今天 Kinetic Kollective (NEBO) 的价格

今天 Kinetic Kollective (NEBO) 的实时价格为 1.33 USD。目前其市值为 $ 1.58M USD。NEBO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kinetic Kollective 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.59 USD
- Kinetic Kollective 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 1.19M USD

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Kinetic Kollective (NEBO) 价格表现 USD

今天内，Kinetic Kollective 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Kinetic Kollective 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0524627810
在过去60天内，Kinetic Kollective 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1090478970
在过去90天内，Kinetic Kollective 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0039132276814075

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0524627810-3.94%
60天$ +0.1090478970+8.20%
90天$ +0.0039132276814075+0.30%

Kinetic Kollective (NEBO) 价格分析

Kinetic Kollective 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 35.29
$ 35.29$ 35.29

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-2.19%

Kinetic Kollective (NEBO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 14.59
$ 14.59$ 14.59

1.19M
1.19M 1.19M

什么是Kinetic Kollective (NEBO)

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Kinetic Kollective (NEBO) 资源

官网

大家还在问：关于 Kinetic Kollective (NEBO) 的其他问题

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NEBO 兑换为当地货币

1 NEBO 兑换 AUD
A$2.1413
1 NEBO 兑换 GBP
1.064
1 NEBO 兑换 EUR
1.2768
1 NEBO 兑换 USD
$1.33
1 NEBO 兑换 MYR
RM5.9451
1 NEBO 兑换 TRY
46.9623
1 NEBO 兑换 JPY
¥209.1425
1 NEBO 兑换 RUB
148.295
1 NEBO 兑换 INR
114.0076
1 NEBO 兑换 IDR
Rp21,451.6099
1 NEBO 兑换 PHP
77.0469
1 NEBO 兑换 EGP
￡E.67.5241
1 NEBO 兑换 BRL
R$8.246
1 NEBO 兑换 CAD
C$1.9152
1 NEBO 兑换 BDT
158.935
1 NEBO 兑换 NGN
2,058.8134
1 NEBO 兑换 UAH
55.9398
1 NEBO 兑换 VES
Bs67.83
1 NEBO 兑换 PKR
Rs370.4715
1 NEBO 兑换 KZT
698.1569
1 NEBO 兑换 THB
฿45.5924
1 NEBO 兑换 TWD
NT$43.7304
1 NEBO 兑换 CHF
Fr1.197
1 NEBO 兑换 HKD
HK$10.3341
1 NEBO 兑换 MAD
.د.م13.433