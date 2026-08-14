KindSoul 今日价格

KindSoul (KNS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.44%。当前 KNS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KNS。

KindSoul 目前市值在 $ 679,831 排名第 #-，流通供应量为 932.13M KNS。过去 24 小时内，KNS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00251369，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KNS 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -4.28%。过去一天，总交易量达到 $ 8.00K。

KindSoul（KNS）市场信息

市值 $ 679.83K$ 679.83K $ 679.83K 成交量（24H） $ 8.00K$ 8.00K $ 8.00K 完全稀释市值 $ 705.01K$ 705.01K $ 705.01K 流通量 932.13M 932.13M 932.13M 总供应量 994,967,525.812192 994,967,525.812192 994,967,525.812192

KindSoul 的当前市值为 $ 679.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.00K。KNS 的流通量为 932.13M，总供应量是 994967525.812192，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 705.01K。