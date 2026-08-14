KindnessCoin 今日价格

KindnessCoin (KIND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.12%。当前 KIND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KIND。

KindnessCoin 目前市值在 $ 23,498 排名第 #-，流通供应量为 999.74M KIND。过去 24 小时内，KIND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04002559，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KIND 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 +21.44%。过去一天，总交易量达到 --。

KindnessCoin（KIND）市场信息

市值 $ 23.50K$ 23.50K $ 23.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.50K$ 23.50K $ 23.50K 流通量 999.74M 999.74M 999.74M 总供应量 999,742,076.360878 999,742,076.360878 999,742,076.360878

KindnessCoin 的当前市值为 $ 23.50K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KIND 的流通量为 999.74M，总供应量是 999742076.360878，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.50K。