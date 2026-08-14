Kind Cat Token 今日价格

Kind Cat Token (KIND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.75%。当前 KIND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KIND。

Kind Cat Token 目前市值在 $ 218,838 排名第 #-，流通供应量为 932.84M KIND。过去 24 小时内，KIND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00305749，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KIND 在过去一小时内波动了 +1.96%，过去7 天内波动了 -1.28%。过去一天，总交易量达到 $ 1.84K。

Kind Cat Token（KIND）市场信息

市值 $ 218.84K$ 218.84K $ 218.84K 成交量（24H） $ 1.84K$ 1.84K $ 1.84K 完全稀释市值 $ 218.84K$ 218.84K $ 218.84K 流通量 932.84M 932.84M 932.84M 总供应量 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046

Kind Cat Token 的当前市值为 $ 218.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.84K。KIND 的流通量为 932.84M，总供应量是 936457365.1872046，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 218.84K。