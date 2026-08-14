Kimchicoin 今日价格

Kimchicoin (KIMCHI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.08%。当前 KIMCHI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KIMCHI。

Kimchicoin 目前市值在 $ 42,028 排名第 #-，流通供应量为 999.84M KIMCHI。过去 24 小时内，KIMCHI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00325235，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KIMCHI 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -14.39%。过去一天，总交易量达到 --。

Kimchicoin（KIMCHI）市场信息

市值 $ 42.03K$ 42.03K $ 42.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.03K$ 42.03K $ 42.03K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 总供应量 999,841,939.7471076 999,841,939.7471076 999,841,939.7471076

Kimchicoin 的当前市值为 $ 42.03K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KIMCHI 的流通量为 999.84M，总供应量是 999841939.7471076，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.03K。