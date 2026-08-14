Kilroy was here 今日价格

Kilroy was here (KILROY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.11%。当前 KILROY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KILROY。

Kilroy was here 目前市值在 $ 194,798 排名第 #-，流通供应量为 980.63M KILROY。过去 24 小时内，KILROY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00141004，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KILROY 在过去一小时内波动了 -0.82%，过去7 天内波动了 -14.72%。过去一天，总交易量达到 $ 7.97K。

Kilroy was here（KILROY）市场信息

市值 $ 194.80K$ 194.80K $ 194.80K 成交量（24H） $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K 完全稀释市值 $ 194.80K$ 194.80K $ 194.80K 流通量 980.63M 980.63M 980.63M 总供应量 980,625,535.014707 980,625,535.014707 980,625,535.014707

Kilroy was here 的当前市值为 $ 194.80K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.97K。KILROY 的流通量为 980.63M，总供应量是 980625535.014707，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 194.80K。