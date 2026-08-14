KILL BIG BEAUTIFUL BILL 今日价格

KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.06%。当前 KBBB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KBBB。

KILL BIG BEAUTIFUL BILL 目前市值在 $ 22,579 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M KBBB。过去 24 小时内，KBBB 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.065428，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KBBB 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.60%。过去一天，总交易量达到 --。

KILL BIG BEAUTIFUL BILL（KBBB）市场信息

市值 $ 22.58K$ 22.58K $ 22.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.58K$ 22.58K $ 22.58K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,998,669.64 999,998,669.64 999,998,669.64

KILL BIG BEAUTIFUL BILL 的当前市值为 $ 22.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KBBB 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999998669.64，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.58K。