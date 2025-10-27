KIKICat（KIKI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000198 24H最低价 $ 0.00021263 24H最高价 历史最高 $ 0.102855 最低价 $ 0.000198 涨跌幅（1H） -0.38% 涨跌幅（1D） -2.51% 漲跌幅（7D） -4.14%

KIKICat（KIKI）当前实时价格为 $0.00020286。过去 24 小时内，KIKI 的交易价格在 $ 0.000198 至 $ 0.00021263 之间波动，市场活跃度显著。KIKI 的历史最高价为 $ 0.102855，历史最低价为 $ 0.000198。

从短期表现来看，KIKI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.38%，过去 24 小时内变动为 -2.51%，过去 7 天内累计变动为 -4.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KIKICat（KIKI）市场信息

市值 $ 202.85K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 202.85K 流通量 999.96M 总供应量 999,962,030.084957

KIKICat 的当前市值为 $ 202.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KIKI 的流通量为 999.96M，总供应量是 999962030.084957，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 202.85K。