KIGU（KIGU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0159513 $ 0.0159513 $ 0.0159513 24H最低价 $ 0.01742563 $ 0.01742563 $ 0.01742563 24H最高价 24H最低价 $ 0.0159513$ 0.0159513 $ 0.0159513 24H最高价 $ 0.01742563$ 0.01742563 $ 0.01742563 历史最高 $ 0.155138$ 0.155138 $ 0.155138 最低价 $ 0.01482709$ 0.01482709 $ 0.01482709 涨跌幅（1H） +0.24% 涨跌幅（1D） +6.70% 漲跌幅（7D） -37.99% 漲跌幅（7D） -37.99%

KIGU（KIGU）当前实时价格为 $0.01737999。过去 24 小时内，KIGU 的交易价格在 $ 0.0159513 至 $ 0.01742563 之间波动，市场活跃度显著。KIGU 的历史最高价为 $ 0.155138，历史最低价为 $ 0.01482709。

从短期表现来看，KIGU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.24%，过去 24 小时内变动为 +6.70%，过去 7 天内累计变动为 -37.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KIGU（KIGU）市场信息

市值 $ 798.22K$ 798.22K $ 798.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 798.22K$ 798.22K $ 798.22K 流通量 46.00M 46.00M 46.00M 总供应量 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0

KIGU 的当前市值为 $ 798.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KIGU 的流通量为 46.00M，总供应量是 46000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 798.22K。