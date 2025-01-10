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KickPad 价格 (KPAD)

USD

KickPad (KPAD) 实时价格图表

$0.00133501
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+2.00%(1D)

今天 KickPad (KPAD) 的价格

今天 KickPad (KPAD) 的实时价格为 0.00133501 USD。目前其市值为 $ 75.71K USD。KPAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
KickPad 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 845.95 USD
- KickPad 当天价格变化为 +2.08%
- 其循环供应量为 56.73M USD

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KickPad (KPAD) 价格表现 USD

今天内，KickPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，KickPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000226601
在过去60天内，KickPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000802893
在过去90天内，KickPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001874983205158475

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.08%
30天$ +0.0000226601+1.70%
60天$ +0.0000802893+6.01%
90天$ -0.0001874983205158475-12.31%

KickPad (KPAD) 价格分析

KickPad 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00124477
$ 0.00124477$ 0.00124477

$ 0.00135762
$ 0.00135762$ 0.00135762

$ 4.51
$ 4.51$ 4.51

-0.15%

+2.08%

-3.58%

KickPad (KPAD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 75.71K
$ 75.71K$ 75.71K

$ 845.95
$ 845.95$ 845.95

56.73M
56.73M 56.73M

什么是KickPad (KPAD)

The native token of the KickPad ecosystem. A high-powered IDO Launchpad that allows KPAD holders access to private sale rounds, as well as a rugpull-mitigating open-source DEX.

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KickPad (KPAD) 资源

官网

大家还在问：关于 KickPad (KPAD) 的其他问题

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KPAD 兑换为当地货币

1 KPAD 兑换 AUD
A$0.0021493661
1 KPAD 兑换 GBP
0.0010813581
1 KPAD 兑换 EUR
0.0012949597
1 KPAD 兑换 USD
$0.00133501
1 KPAD 兑换 MYR
RM0.0059941949
1 KPAD 兑换 TRY
0.0472860542
1 KPAD 兑换 JPY
¥0.2108648295
1 KPAD 兑换 RUB
0.135637016
1 KPAD 兑换 INR
0.1147975099
1 KPAD 兑换 IDR
Rp21.5324163403
1 KPAD 兑换 PHP
0.0781114351
1 KPAD 兑换 EGP
￡E.0.0674847555
1 KPAD 兑换 BRL
R$0.0080768105
1 KPAD 兑换 CAD
C$0.0019224144
1 KPAD 兑换 BDT
0.1628445198
1 KPAD 兑换 NGN
2.0665687798
1 KPAD 兑换 UAH
0.0565910739
1 KPAD 兑换 VES
Bs0.07075553
1 KPAD 兑换 PKR
Rs0.3722808886
1 KPAD 兑换 KZT
0.7018948576
1 KPAD 兑换 THB
฿0.0462046961
1 KPAD 兑换 TWD
NT$0.0440019296
1 KPAD 兑换 CHF
Fr0.0012148591
1 KPAD 兑换 HKD
HK$0.0103863778
1 KPAD 兑换 MAD
.د.م0.0134302006