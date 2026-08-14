KiboShib 今日价格

KiboShib (KIBSHI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.95%。当前 KIBSHI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KIBSHI。

KiboShib 目前市值在 $ 1,752,721 排名第 #-，流通供应量为 1.00T KIBSHI。过去 24 小时内，KIBSHI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KIBSHI 在过去一小时内波动了 +0.13%，过去7 天内波动了 +5.40%。过去一天，总交易量达到 --。

KiboShib（KIBSHI）市场信息

市值 $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M 流通量 1.00T 1.00T 1.00T 总供应量 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

KiboShib 的当前市值为 $ 1.75M, 它过去 24 小时的交易量为 --。KIBSHI 的流通量为 1.00T，总供应量是 1000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.75M。