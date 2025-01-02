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KI 价格 (XKI)

USD

KI (XKI) 实时价格图表

$0.00198767
$0.00198767$0.00198767
+8.80%(1D)

今天 KI (XKI) 的价格

今天 KI (XKI) 的实时价格为 0.00198767 USD。目前其市值为 $ 1.15M USD。XKI 兑换 USD 的价格为实时更新。
KI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 437.73 USD
- KI 当天价格变化为 +8.89%
- 其循环供应量为 576.63M USD

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KI (XKI) 价格表现 USD

今天内，KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016233
在过去30天内，KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004678726
在过去60天内，KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009153971
在过去90天内，KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002627367926262153

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00016233+8.89%
30天$ -0.0004678726-23.53%
60天$ -0.0009153971-46.05%
90天$ -0.002627367926262153-56.93%

KI (XKI) 价格分析

KI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00182525
$ 0.00182525$ 0.00182525

$ 0.00199586
$ 0.00199586$ 0.00199586

$ 0.506661
$ 0.506661$ 0.506661

-0.41%

+8.89%

-2.92%

KI (XKI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 437.73
$ 437.73$ 437.73

576.63M
576.63M 576.63M

什么是KI (XKI)

Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.

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KI (XKI) 资源

官网

大家还在问：关于 KI (XKI) 的其他问题

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XKI 兑换为当地货币

1 XKI 兑换 AUD
A$0.0032001487
1 XKI 兑换 GBP
0.001590136
1 XKI 兑换 EUR
0.0019081632
1 XKI 兑换 USD
$0.00198767
1 XKI 兑换 MYR
RM0.0088848849
1 XKI 兑换 TRY
0.0701846277
1 XKI 兑换 JPY
¥0.3125611075
1 XKI 兑换 RUB
0.221625205
1 XKI 兑换 INR
0.1703830724
1 XKI 兑换 IDR
Rp32.0591890601
1 XKI 兑换 PHP
0.1151457231
1 XKI 兑换 EGP
￡E.0.1009140059
1 XKI 兑换 BRL
R$0.012323554
1 XKI 兑换 CAD
C$0.0028622448
1 XKI 兑换 BDT
0.237526565
1 XKI 兑换 NGN
3.0768734066
1 XKI 兑换 UAH
0.0836014002
1 XKI 兑换 VES
Bs0.10137117
1 XKI 兑换 PKR
Rs0.5536654785
1 XKI 兑换 KZT
1.0433876131
1 XKI 兑换 THB
฿0.0681373276
1 XKI 兑换 TWD
NT$0.0653545896
1 XKI 兑换 CHF
Fr0.001788903
1 XKI 兑换 HKD
HK$0.0154441959
1 XKI 兑换 MAD
.د.م0.020075467