KI 价格 (XKI)
今天 KI (XKI) 的实时价格为 0.00198767 USD。目前其市值为 $ 1.15M USD。XKI 兑换 USD 的价格为实时更新。
KI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 437.73 USD
- KI 当天价格变化为 +8.89%
- 其循环供应量为 576.63M USD
在获取 MEXC 上从 XKI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 XKI 价格信息的首选平台。
今天内，KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016233。
在过去30天内，KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004678726。
在过去60天内，KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009153971。
在过去90天内，KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002627367926262153。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016233
|+8.89%
|30天
|$ -0.0004678726
|-23.53%
|60天
|$ -0.0009153971
|-46.05%
|90天
|$ -0.002627367926262153
|-56.93%
KI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.41%
+8.89%
-2.92%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 XKI 兑换 AUD
A$0.0032001487
|1 XKI 兑换 GBP
￡0.001590136
|1 XKI 兑换 EUR
€0.0019081632
|1 XKI 兑换 USD
$0.00198767
|1 XKI 兑换 MYR
RM0.0088848849
|1 XKI 兑换 TRY
₺0.0701846277
|1 XKI 兑换 JPY
¥0.3125611075
|1 XKI 兑换 RUB
₽0.221625205
|1 XKI 兑换 INR
₹0.1703830724
|1 XKI 兑换 IDR
Rp32.0591890601
|1 XKI 兑换 PHP
₱0.1151457231
|1 XKI 兑换 EGP
￡E.0.1009140059
|1 XKI 兑换 BRL
R$0.012323554
|1 XKI 兑换 CAD
C$0.0028622448
|1 XKI 兑换 BDT
৳0.237526565
|1 XKI 兑换 NGN
₦3.0768734066
|1 XKI 兑换 UAH
₴0.0836014002
|1 XKI 兑换 VES
Bs0.10137117
|1 XKI 兑换 PKR
Rs0.5536654785
|1 XKI 兑换 KZT
₸1.0433876131
|1 XKI 兑换 THB
฿0.0681373276
|1 XKI 兑换 TWD
NT$0.0653545896
|1 XKI 兑换 CHF
Fr0.001788903
|1 XKI 兑换 HKD
HK$0.0154441959
|1 XKI 兑换 MAD
.د.م0.020075467