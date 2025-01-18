Keys 价格 (KEYS)
今天 Keys (KEYS) 的实时价格为 0.00300191 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KEYS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Keys 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.20 USD
- Keys 当天价格变化为 +366.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Keys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00235814。
在过去30天内，Keys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0090848180。
在过去60天内，Keys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0100665257。
在过去90天内，Keys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00235814
|+366.30%
|30天
|$ +0.0090848180
|+302.63%
|60天
|$ +0.0100665257
|+335.34%
|90天
|$ 0
|--
Keys 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+366.30%
+377.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
KEYS is a utility token on the Ethereum blockchain offering holders access, benefits, and rewards, much like a loyalty program where holding more KEYS equals more perks. It's at the core of an ecosystem aimed at revolutionizing real estate through innovative products such as web3 marketplace and a real-estate centric metaverse experience with e-commerce and gaming activities.
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|1 KEYS 兑换 AUD
A$0.0048330751
|1 KEYS 兑换 GBP
￡0.0024615662
|1 KEYS 兑换 EUR
€0.0029118527
|1 KEYS 兑换 USD
$0.00300191
|1 KEYS 兑换 MYR
RM0.013508595
|1 KEYS 兑换 TRY
₺0.1063576713
|1 KEYS 兑换 JPY
¥0.4691084757
|1 KEYS 兑换 RUB
₽0.3076657559
|1 KEYS 兑换 INR
₹0.2599053678
|1 KEYS 兑换 IDR
Rp49.2116314704
|1 KEYS 兑换 PHP
₱0.1757618305
|1 KEYS 兑换 EGP
￡E.0.151296264
|1 KEYS 兑换 BRL
R$0.018311651
|1 KEYS 兑换 CAD
C$0.0043227504
|1 KEYS 兑换 BDT
৳0.364732065
|1 KEYS 兑换 NGN
₦4.6758650733
|1 KEYS 兑换 UAH
₴0.1264104301
|1 KEYS 兑换 VES
Bs0.16210314
|1 KEYS 兑换 PKR
Rs0.8368724698
|1 KEYS 兑换 KZT
₸1.5933537898
|1 KEYS 兑换 THB
฿0.1032356849
|1 KEYS 兑换 TWD
NT$0.0987328199
|1 KEYS 兑换 CHF
Fr0.0027317381
|1 KEYS 兑换 HKD
HK$0.0233548598
|1 KEYS 兑换 MAD
.د.م0.0301391764