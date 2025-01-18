Keys 价格 (KEYS)

USD

Keys (KEYS) 实时价格图表

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$0.00300191$0.00300191
+366.30%(1D)

今天 Keys (KEYS) 的价格

今天 Keys (KEYS) 的实时价格为 0.00300191 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KEYS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Keys 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.20 USD
- Keys 当天价格变化为 +366.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Keys (KEYS) 价格表现 USD

今天内，Keys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00235814
在过去30天内，Keys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0090848180
在过去60天内，Keys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0100665257
在过去90天内，Keys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00235814+366.30%
30天$ +0.0090848180+302.63%
60天$ +0.0100665257+335.34%
90天$ 0--

Keys (KEYS) 价格分析

Keys 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.00300777
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$ 0.292797
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+366.30%

+377.05%

Keys (KEYS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 48.20
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什么是Keys (KEYS)

KEYS is a utility token on the Ethereum blockchain offering holders access, benefits, and rewards, much like a loyalty program where holding more KEYS equals more perks. It's at the core of an ecosystem aimed at revolutionizing real estate through innovative products such as web3 marketplace and a real-estate centric metaverse experience with e-commerce and gaming activities.

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Keys (KEYS) 资源

白皮书
官网

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KEYS 兑换为当地货币

1 KEYS 兑换 AUD
A$0.0048330751
1 KEYS 兑换 GBP
0.0024615662
1 KEYS 兑换 EUR
0.0029118527
1 KEYS 兑换 USD
$0.00300191
1 KEYS 兑换 MYR
RM0.013508595
1 KEYS 兑换 TRY
0.1063576713
1 KEYS 兑换 JPY
¥0.4691084757
1 KEYS 兑换 RUB
0.3076657559
1 KEYS 兑换 INR
0.2599053678
1 KEYS 兑换 IDR
Rp49.2116314704
1 KEYS 兑换 PHP
0.1757618305
1 KEYS 兑换 EGP
￡E.0.151296264
1 KEYS 兑换 BRL
R$0.018311651
1 KEYS 兑换 CAD
C$0.0043227504
1 KEYS 兑换 BDT
0.364732065
1 KEYS 兑换 NGN
4.6758650733
1 KEYS 兑换 UAH
0.1264104301
1 KEYS 兑换 VES
Bs0.16210314
1 KEYS 兑换 PKR
Rs0.8368724698
1 KEYS 兑换 KZT
1.5933537898
1 KEYS 兑换 THB
฿0.1032356849
1 KEYS 兑换 TWD
NT$0.0987328199
1 KEYS 兑换 CHF
Fr0.0027317381
1 KEYS 兑换 HKD
HK$0.0233548598
1 KEYS 兑换 MAD
.د.م0.0301391764