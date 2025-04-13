KeyOfLife 价格 (KOL)

USD

KeyOfLife (KOL) 实时价格图表

$0.569963
$0.569963$0.569963
+6.80%(1D)

今天 KeyOfLife (KOL) 的价格

今天 KeyOfLife (KOL) 的实时价格为 0.569963 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
KeyOfLife 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- KeyOfLife 当天价格变化为 +6.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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KeyOfLife (KOL) 价格表现 USD

今天内，KeyOfLife 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03655101
在过去30天内，KeyOfLife 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0260332310
在过去60天内，KeyOfLife 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0778530130
在过去90天内，KeyOfLife 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3291084574581381

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03655101+6.85%
30天$ +0.0260332310+4.57%
60天$ -0.0778530130-13.65%
90天$ -0.3291084574581381-36.60%

KeyOfLife (KOL) 价格分析

KeyOfLife 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.376475
$ 0.376475$ 0.376475

$ 0.569659
$ 0.569659$ 0.569659

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

+42.86%

+6.85%

+25.20%

KeyOfLife (KOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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什么是KeyOfLife (KOL)

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KeyOfLife (KOL) 资源

白皮书
官网

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KOL 兑换为当地货币

1 KOL 兑换 VND
14,614.421283
1 KOL 兑换 AUD
A$0.90624117
1 KOL 兑换 GBP
0.43317188
1 KOL 兑换 EUR
0.50156744
1 KOL 兑换 USD
$0.569963
1 KOL 兑换 MYR
RM2.51923646
1 KOL 兑换 TRY
21.69279178
1 KOL 兑换 JPY
¥81.79539013
1 KOL 兑换 RUB
47.40952234
1 KOL 兑换 INR
48.99401948
1 KOL 兑换 IDR
Rp9,499.37953358
1 KOL 兑换 KRW
809.60394335
1 KOL 兑换 PHP
32.59048434
1 KOL 兑换 EGP
￡E.29.22770264
1 KOL 兑换 BRL
R$3.33998318
1 KOL 兑换 CAD
C$0.78654894
1 KOL 兑换 BDT
69.10801375
1 KOL 兑换 NGN
906.13857666
1 KOL 兑换 UAH
23.54517153
1 KOL 兑换 VES
Bs40.467373
1 KOL 兑换 PKR
Rs159.46994777
1 KOL 兑换 KZT
293.94131836
1 KOL 兑换 THB
฿19.07666161
1 KOL 兑换 TWD
NT$18.44970231
1 KOL 兑换 AED
د.إ2.09176421
1 KOL 兑换 CHF
Fr0.46167003
1 KOL 兑换 HKD
HK$4.41721325
1 KOL 兑换 MAD
.د.م5.28925664
1 KOL 兑换 MXN
$11.5702489