KeyOfLife 价格 (KOL)
今天 KeyOfLife (KOL) 的实时价格为 0.569963 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
KeyOfLife 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- KeyOfLife 当天价格变化为 +6.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，KeyOfLife 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03655101。
在过去30天内，KeyOfLife 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0260332310。
在过去60天内，KeyOfLife 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0778530130。
在过去90天内，KeyOfLife 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3291084574581381。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03655101
|+6.85%
|30天
|$ +0.0260332310
|+4.57%
|60天
|$ -0.0778530130
|-13.65%
|90天
|$ -0.3291084574581381
|-36.60%
KeyOfLife 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+42.86%
+6.85%
+25.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 KOL 兑换 VND
₫14,614.421283
|1 KOL 兑换 AUD
A$0.90624117
|1 KOL 兑换 GBP
￡0.43317188
|1 KOL 兑换 EUR
€0.50156744
|1 KOL 兑换 USD
$0.569963
|1 KOL 兑换 MYR
RM2.51923646
|1 KOL 兑换 TRY
₺21.69279178
|1 KOL 兑换 JPY
¥81.79539013
|1 KOL 兑换 RUB
₽47.40952234
|1 KOL 兑换 INR
₹48.99401948
|1 KOL 兑换 IDR
Rp9,499.37953358
|1 KOL 兑换 KRW
₩809.60394335
|1 KOL 兑换 PHP
₱32.59048434
|1 KOL 兑换 EGP
￡E.29.22770264
|1 KOL 兑换 BRL
R$3.33998318
|1 KOL 兑换 CAD
C$0.78654894
|1 KOL 兑换 BDT
৳69.10801375
|1 KOL 兑换 NGN
₦906.13857666
|1 KOL 兑换 UAH
₴23.54517153
|1 KOL 兑换 VES
Bs40.467373
|1 KOL 兑换 PKR
Rs159.46994777
|1 KOL 兑换 KZT
₸293.94131836
|1 KOL 兑换 THB
฿19.07666161
|1 KOL 兑换 TWD
NT$18.44970231
|1 KOL 兑换 AED
د.إ2.09176421
|1 KOL 兑换 CHF
Fr0.46167003
|1 KOL 兑换 HKD
HK$4.41721325
|1 KOL 兑换 MAD
.د.م5.28925664
|1 KOL 兑换 MXN
$11.5702489