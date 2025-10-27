KEVIN（KEVIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00003189 $ 0.00003189 $ 0.00003189 24H最低价 $ 0.00003845 $ 0.00003845 $ 0.00003845 24H最高价 24H最低价 $ 0.00003189$ 0.00003189 $ 0.00003189 24H最高价 $ 0.00003845$ 0.00003845 $ 0.00003845 历史最高 $ 0.000332$ 0.000332 $ 0.000332 最低价 $ 0.00003189$ 0.00003189 $ 0.00003189 涨跌幅（1H） +0.72% 涨跌幅（1D） -13.71% 漲跌幅（7D） -14.79% 漲跌幅（7D） -14.79%

KEVIN（KEVIN）当前实时价格为 $0.00003312。过去 24 小时内，KEVIN 的交易价格在 $ 0.00003189 至 $ 0.00003845 之间波动，市场活跃度显著。KEVIN 的历史最高价为 $ 0.000332，历史最低价为 $ 0.00003189。

从短期表现来看，KEVIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.72%，过去 24 小时内变动为 -13.71%，过去 7 天内累计变动为 -14.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KEVIN（KEVIN）市场信息

市值 $ 32.14K$ 32.14K $ 32.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 32.14K$ 32.14K $ 32.14K 流通量 970.67M 970.67M 970.67M 总供应量 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

KEVIN 的当前市值为 $ 32.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KEVIN 的流通量为 970.67M，总供应量是 970667016.8933665，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.14K。