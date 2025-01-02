Kenshi 价格 (KNS)
今天 Kenshi (KNS) 的实时价格为 0.02619825 USD。目前其市值为 $ 22.52M USD。KNS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kenshi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.50K USD
- Kenshi 当天价格变化为 +3.40%
- 其循环供应量为 860.00M USD
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今天内，Kenshi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00086119。
在过去30天内，Kenshi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0054779990。
在过去60天内，Kenshi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0075342211。
在过去90天内，Kenshi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001838431972660663。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00086119
|+3.40%
|30天
|$ -0.0054779990
|-20.90%
|60天
|$ -0.0075342211
|-28.75%
|90天
|$ +0.001838431972660663
|+7.55%
Kenshi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.08%
+3.40%
+3.50%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data.
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|1 KNS 兑换 AUD
A$0.0421791825
|1 KNS 兑换 GBP
￡0.0209586
|1 KNS 兑换 EUR
€0.02515032
|1 KNS 兑换 USD
$0.02619825
|1 KNS 兑换 MYR
RM0.1171061775
|1 KNS 兑换 TRY
₺0.9250602075
|1 KNS 兑换 JPY
¥4.1196748125
|1 KNS 兑换 RUB
₽2.921104875
|1 KNS 兑换 INR
₹2.2459759725
|1 KNS 兑换 IDR
Rp422.5523601975
|1 KNS 兑换 PHP
₱1.5176646225
|1 KNS 兑换 EGP
￡E.1.3300851525
|1 KNS 兑换 BRL
R$0.16242915
|1 KNS 兑换 CAD
C$0.03772548
|1 KNS 兑换 BDT
৳3.130690875
|1 KNS 兑换 NGN
₦40.554367035
|1 KNS 兑换 UAH
₴1.101898395
|1 KNS 兑换 VES
Bs1.33611075
|1 KNS 兑换 PKR
Rs7.2975225375
|1 KNS 兑换 KZT
₸13.7522473725
|1 KNS 兑换 THB
฿0.89807601
|1 KNS 兑换 TWD
NT$0.8616604425
|1 KNS 兑换 CHF
Fr0.023578425
|1 KNS 兑换 HKD
HK$0.2035604025
|1 KNS 兑换 MAD
.د.م0.264602325