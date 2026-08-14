Kendu Inu 今日价格

Kendu Inu (KENDU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.82%。当前 KENDU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KENDU。

Kendu Inu 目前市值在 $ 15,773.93 排名第 #-，流通供应量为 1.00T KENDU。过去 24 小时内，KENDU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KENDU 在过去一小时内波动了 -0.49%，过去7 天内波动了 -1.85%。过去一天，总交易量达到 --。

Kendu Inu（KENDU）市场信息

市值 $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K 流通量 1.00T 1.00T 1.00T 总供应量 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kendu Inu 的当前市值为 $ 15.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KENDU 的流通量为 1.00T，总供应量是 1000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.77K。