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KelVPN 价格 (KEL)

USD

KelVPN (KEL) 实时价格图表

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$0.00932627$0.00932627
-15.50%(1D)

今天 KelVPN (KEL) 的价格

今天 KelVPN (KEL) 的实时价格为 0.00932627 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KEL 兑换 USD 的价格为实时更新。
KelVPN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 44.75K USD
- KelVPN 当天价格变化为 -15.55%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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KelVPN (KEL) 价格表现 USD

今天内，KelVPN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001718433616738242
在过去30天内，KelVPN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0044418328
在过去60天内，KelVPN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0040627890
在过去90天内，KelVPN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000632758668343812

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001718433616738242-15.55%
30天$ -0.0044418328-47.62%
60天$ +0.0040627890+43.56%
90天$ +0.000632758668343812+7.28%

KelVPN (KEL) 价格分析

KelVPN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00911886
$ 0.00911886$ 0.00911886

$ 0.0110447
$ 0.0110447$ 0.0110447

$ 0.958784
$ 0.958784$ 0.958784

-0.95%

-15.55%

-13.32%

KelVPN (KEL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 44.75K
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什么是KelVPN (KEL)

The KelVPN team has been building KelVPN since 2019 — It’s the first deanon-proof and quantum-safe decentralized VPN in prod. powered by the Cellframe Network. For the customer, KelVPN offers one-click access to a new level of privacy and security combined with high-speed data supporting up to 8k+ video streaming.

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KelVPN (KEL) 资源

官网

大家还在问：关于 KelVPN (KEL) 的其他问题

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KEL 兑换为当地货币

1 KEL 兑换 AUD
A$0.0150152947
1 KEL 兑换 GBP
0.0076475414
1 KEL 兑换 EUR
0.0090464819
1 KEL 兑换 USD
$0.00932627
1 KEL 兑换 MYR
RM0.041968215
1 KEL 兑换 TRY
0.3304297461
1 KEL 兑换 JPY
¥1.4574162129
1 KEL 兑换 RUB
0.9558494123
1 KEL 兑换 INR
0.8074684566
1 KEL 兑换 IDR
Rp152.8896476688
1 KEL 兑换 PHP
0.5460531085
1 KEL 兑换 EGP
￡E.0.470044008
1 KEL 兑换 BRL
R$0.056890247
1 KEL 兑换 CAD
C$0.0134298288
1 KEL 兑换 BDT
1.133141805
1 KEL 兑换 NGN
14.5268779401
1 KEL 兑换 UAH
0.3927292297
1 KEL 兑换 VES
Bs0.50361858
1 KEL 兑换 PKR
Rs2.5999775506
1 KEL 兑换 KZT
4.9501975906
1 KEL 兑换 THB
฿0.3207304253
1 KEL 兑换 TWD
NT$0.3067410203
1 KEL 兑换 CHF
Fr0.0084869057
1 KEL 兑换 HKD
HK$0.0725583806
1 KEL 兑换 MAD
.د.م0.0936357508