KelVPN 价格 (KEL)
今天 KelVPN (KEL) 的实时价格为 0.00932627 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KEL 兑换 USD 的价格为实时更新。
KelVPN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 44.75K USD
- KelVPN 当天价格变化为 -15.55%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，KelVPN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001718433616738242。
在过去30天内，KelVPN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0044418328。
在过去60天内，KelVPN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0040627890。
在过去90天内，KelVPN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000632758668343812。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001718433616738242
|-15.55%
|30天
|$ -0.0044418328
|-47.62%
|60天
|$ +0.0040627890
|+43.56%
|90天
|$ +0.000632758668343812
|+7.28%
KelVPN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.95%
-15.55%
-13.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The KelVPN team has been building KelVPN since 2019 — It’s the first deanon-proof and quantum-safe decentralized VPN in prod. powered by the Cellframe Network. For the customer, KelVPN offers one-click access to a new level of privacy and security combined with high-speed data supporting up to 8k+ video streaming.
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|1 KEL 兑换 AUD
A$0.0150152947
|1 KEL 兑换 GBP
￡0.0076475414
|1 KEL 兑换 EUR
€0.0090464819
|1 KEL 兑换 USD
$0.00932627
|1 KEL 兑换 MYR
RM0.041968215
|1 KEL 兑换 TRY
₺0.3304297461
|1 KEL 兑换 JPY
¥1.4574162129
|1 KEL 兑换 RUB
₽0.9558494123
|1 KEL 兑换 INR
₹0.8074684566
|1 KEL 兑换 IDR
Rp152.8896476688
|1 KEL 兑换 PHP
₱0.5460531085
|1 KEL 兑换 EGP
￡E.0.470044008
|1 KEL 兑换 BRL
R$0.056890247
|1 KEL 兑换 CAD
C$0.0134298288
|1 KEL 兑换 BDT
৳1.133141805
|1 KEL 兑换 NGN
₦14.5268779401
|1 KEL 兑换 UAH
₴0.3927292297
|1 KEL 兑换 VES
Bs0.50361858
|1 KEL 兑换 PKR
Rs2.5999775506
|1 KEL 兑换 KZT
₸4.9501975906
|1 KEL 兑换 THB
฿0.3207304253
|1 KEL 兑换 TWD
NT$0.3067410203
|1 KEL 兑换 CHF
Fr0.0084869057
|1 KEL 兑换 HKD
HK$0.0725583806
|1 KEL 兑换 MAD
.د.م0.0936357508