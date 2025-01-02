今天 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) 的价格

今天 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) 的实时价格为 3,572.82 USD。目前其市值为 $ 1.72B USD。RSETH 兑换 USD 的价格为实时更新。

Kelp DAO Restaked ETH 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 1.65M USD

- Kelp DAO Restaked ETH 当天价格变化为 +4.01%

- 其循环供应量为 481.46K USD

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